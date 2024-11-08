Принц Уильям впервые заговорил о своих переживаниях из-за болезни отца и жены

Наследник престола в первый раз позволил себе показать эмоции на публике. Принц Уильям рассказал о своих переживаниях LEGION-MEDIAПринц Уильям произвел сильное впечатление своей речью, которую произнес во время вручения наград Earthshot Prize Awards — фонда, который он учредил еще в 2020 году.