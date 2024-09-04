Лихачев: Росатом ведет переговоры с Юго-Восточной Азией по мирному атому

Госкорпорация «Росатом» проводит переговоры с Таиландом, Филиппинами и Мьянмой о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, рассказал глава корпорации Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме-2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии