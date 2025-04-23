И снова об успехах

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валерий двойнишников

Российская Империя была в конец ослаблена иностранными капиталами, сильно отставала от других стран по ряду важных направлений. В 90-х повторение:-заход импортных компаний и разграбление-разрушение заводов-фабрик. С 2014 года, Путин под лозунгом "импортозамещение" так почти ничего и не сделал. Не смогли, а может не захотели. Теперь начался второй заход иностранных компаний! США уже заявили о снятии санкций с поставок самолетов и запчастей. Лезут обратно Самсунги, Хундаи, Аристоны...А ведь СССР все это производил САМ!!!