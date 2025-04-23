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Мы из Советского Союза

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И снова об успехах

И снова об успехах

Импортозамещение. Февраль 2025 годаВсего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2161 проект импортозамещения!1.

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Комментарии
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валерий двойнишников
А автор в курсе, что почти все станки в России импортные.
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24 мин.
валерий двойнишников
Их нет.
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23 мин.
вд
валерий двойнишников
Российская Империя была в конец ослаблена иностранными капиталами, сильно отставала от других стран по ряду важных направлений. В 90-х повторение:-заход импортных компаний и разграбление-разрушение заводов-фабрик. С 2014 года, Путин под лозунгом &quot;импортозамещение&quot; так  почти ничего и не сделал. Не смогли, а может не захотели. Теперь начался второй заход иностранных компаний! США уже заявили о снятии санкций с поставок самолетов и запчастей. Лезут обратно Самсунги, Хундаи, Аристоны...А ведь СССР все это производил САМ!!!
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9 мин.
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