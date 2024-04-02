Интрига Путина удалась: Америка своими руками «разбирает» НАТО – статус хотят понизить с глобального до регионального, пишет TAC

Сегодня 3,2K прочитали В Америке в последнее время всё грустнее становится для НАТО. Когда-то США создали и возглавили этот блок ради своих целей, и в эпоху биполярного миру, когда Советский Союз и Америка противостояли друг другу, роль НАТО была центральной.