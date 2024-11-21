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Царьград

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  • vagas Karlito
    Утечки инфы есть ! Тут и предупреждать   официально не нужно! Доброхоты  предупредят!)Бомбардировка "Ор...
  • Амара Карпова
    Предупрежден значит вооружен! Очередные удобрения😅морги то наши забиты их побратимыми!!!В Курскую область...
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В США задержали подозреваемого в убийстве 46-летней давности

В США задержали подозреваемого в убийстве 46-летней давности

Благодаря появлению автоматизированной системы сравнения отпечатков пальцев, стало возможным поместить в нее единственную улику по делу.

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