Настроения в Киеве панические — Atlantic Александр Уральский Константин Ольшанский На фото: специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным (Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС) Спецпосланник США Стивен Уиткофф за два дня провел переговоры в Осло с Владимиром Зеленским и с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.