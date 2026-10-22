Настроения в Киеве панические — Atlantic Александр Уральский Константин Ольшанский На фото: специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным (Фото: Кристина Соловьева/POOL/ТАСС) Спецпосланник США Стивен Уиткофф за два дня провел переговоры в Осло с Владимиром Зеленским и с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
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