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В Куюках у нового лицея "Алгоритм" высадили деревья в честь 300-летия прокуратуры России

В Куюках у нового лицея "Алгоритм" высадили деревья в честь 300-летия прокуратуры России

В Пестречинском районе Татарстана прошла акция к 300-летию прокуратуры России. В честь юбилейной даты высадили 300 саженцев елей, сосен и рябин.

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