Блогер ради видео залез в берлогу медведя, когда через минуту хозяин вернулся

Сербский блогер Стефан Янкович ради забавы залез в пещеру, снимая внутри очередное видео. Парень даже не сразу понял, что попал в настоящую берлогу — до момента, когда у единственного входа появился крупный медведь и заглянул внутрь.
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