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TRENDYMEN

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Блогер ради видео залез в берлогу медведя, когда через минуту хозяин вернулся

Блогер ради видео залез в берлогу медведя, когда через минуту хозяин вернулся

Сербский блогер Стефан Янкович ради забавы залез в пещеру, снимая внутри очередное видео. Парень даже не сразу понял, что попал в настоящую берлогу — до момента, когда у единственного входа появился крупный медведь и заглянул внутрь.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да видимо мишки просто обалдели от такого неожиданного сервиса: доставка фастфуда &quot;Завтрак туриста&quot; прям на дом, в упаковке и с видеофиксацией о получении.....
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15 час.
Сергей Плугарев
Судя по выражению лица блогера произошло то, что испортило мишкам аппетит.
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9 час.
Элеонора Коган
Идиот просто.
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6 час.

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