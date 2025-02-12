´Алкоголь и его вред´.

Как детям младшего школьного возраста рассказать про вред алкоголя?Необходимо простыми словами объяснять, что алкоголь и наркотики могут причинять вред здоровью, потому что воздействуют на мозг, изменяют его функции и воздействуют на другие органы.
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