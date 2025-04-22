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Депутат Гаврилов заявил, что отпуск во второй половине мая брать не выгодно

Работа в праздничные дни во время майских праздников должна оплачиваться в повышенном размере или компенсироваться дополнительным выходным днем, а обычный выходной по графику не предполагает компенсации, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

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