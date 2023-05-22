Федеральное агентство новостей №1

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Двухлетний ребенок скончался по пути в больницу после падения из окна в Кемерове

Двухлетний ребенок скончался по пути в больницу после падения из окна в Кемерове

Двухлетняя девочка погибла в результате падения из окна квартиры на седьмом этаже в Кемерове. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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