Глава Минздрава Удмуртии посетил пострадавших в аварии автобуса Ижевск – Пермь

Глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин посетил Воткинскую городскую больницу, куда были доставлены пострадавшие после крупного дорожно-транспортного происшествия между автобусом Ижевск - Пермь и легковым автомобилем "Лада Гранта".
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