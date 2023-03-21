Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили замаскированные позиции ВСУ

Самоходные артиллерийские установки 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа уничтожили замаскированные укрепленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, заявила пресс-служба Минобороны России 21 марта в своем Telegram-канале.
Самоходные артиллерийские установки 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа уничтожили замаскированные укрепленные позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, заявила пресс-служба Минобороны России 21 марта в своем Telegram-канале.
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