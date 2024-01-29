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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики симулятора выживания Soulmask выпустили 40-часовую демоверсию игры...

Разработчики симулятора выживания Soulmask выпустили 40-часовую демоверсию игры...

Разработчики симулятора выживания Soulmask выпустили 40-часовую демоверсию игры в SteamИздатель Qooland Games и разработчик CampFire Studio выпустили демоверсию своего грядущего симулятора выживания Soulmask, которая предлагает геймплей на 40 часов с возможностью ознакомиться с трудностями и захватывающими приключениями новой игры.

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