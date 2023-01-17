Вы не любите гоголь-моголь? Вы просто не умеете его готовить!

Вы тоже помните, как в старых детских книжках юные герои по большим праздникам пили напиток со смешным названием “гоголь-моголь”? Но знаете ли вы что представляет собой этот самый гоголь-моголь? Нет-нет! Забудьте расхожее - неизвестно откуда почерпнутое - мнение о том, что так называются взбитые с сахаром сырые яйца.
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