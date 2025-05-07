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Очередной американский истребитель упал с авианосца в Красном море

Очередной американский истребитель упал с авианосца в Красном море

США потеряли второй за 10 дней истребитель F/A-18 Super Hornet в районе Красного моря. Как сообщает CNN со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией, самолет вновь упал с атомного авианосца USS Harry S.

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