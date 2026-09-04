Советник Бескрестнов: Украина отстает от России в применении ИИ для дронов

Украина отстает от России в применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотников. Об этом заявил внештатный советник президента Украины, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов в интервью украинскому порталу Dou.
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