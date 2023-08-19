Военное обозрение

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В Минобороны подтвердили уничтожение большого отряда иностранных наёмников и украинских военных в районе Казачьих Лагерей

В Минобороны подтвердили уничтожение большого отряда иностранных наёмников и украинских военных в районе Казачьих Лагерей

На Херсонском направлении бойцами группировки "Днепр" разгромлена большая группа украинских военных и иностранных наемников, пытавшаяся закрепиться на левом берегу Днепра.

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