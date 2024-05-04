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Каких греховных действий нужно избегать на Пасху: если так сделаете, то сквозь землю провалитесь

Каких греховных действий нужно избегать на Пасху: если так сделаете, то сквозь землю провалитесь

Каких греховных действий нужно избегать на Пасху: если так сделаете, то сквозь землю провалитесь Алёна Юрьева Светлое Христово Воскресение, или Пасха, для православных христиан является одним из наиболее важных и священных праздников.

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