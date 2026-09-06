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Воронежские новости

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На трассе М-4 «Дон» воронежских водителей ожидают жара и дожди

На трассе М-4 «Дон» воронежских водителей ожидают жара и дожди

Местами на территории автодороги в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае воздух прогреется до +30 градусов.

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