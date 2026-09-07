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Пронедра

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Почему обретение мощей Дмитрия Донского стало событием для России

Почему обретение мощей Дмитрия Донского стало событием для России

Обретение частицы мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля стало одним из самых обсуждаемых событий последних дней.

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