Почему обретение мощей Дмитрия Донского стало событием для России

Обретение частицы мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля стало одним из самых обсуждаемых событий последних дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Скверное пророчес...
- Парк «Патриот» ст...
- Парк «Патриот» ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым