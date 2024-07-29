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Гастроэнтеролог Якушев заявил, что при недосыпе кофе нарушает работу мозга

Гастроэнтеролог Якушев заявил, что при недосыпе кофе нарушает работу мозга

Гастроэнтеролог и терапевт клиники Point of Care Андрей Якушев предупредил, что кофе может наносить вред здоровью при недостатке сна.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Кофе  дает  эффективную  бодрость  и  работоспособность  ,  если  хорошо  покушал  и    ВЫСПАЛСЯ...Если  себя  возбуждать  кофе  ,  хотя  мозг  не  выспался...Это  подрывает  энергетику  мозга... Все  свои  дела  будешь  делать  плохо  ,  с  ошибками...Если  не  выспался  и  пить  кофе  -  это  всё  равно  ,  как  стегать  голодную  тощую * клячу  мозга *  кнутом... Чтобы  она  лучше  бежала   !  Но  она  не  может  двигаться    из-за  усталости.
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