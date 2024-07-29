Гастроэнтеролог Якушев заявил, что при недосыпе кофе нарушает работу мозга

ВА

Владимир Акулов

Кофе дает эффективную бодрость и работоспособность , если хорошо покушал и ВЫСПАЛСЯ...Если себя возбуждать кофе , хотя мозг не выспался...Это подрывает энергетику мозга... Все свои дела будешь делать плохо , с ошибками...Если не выспался и пить кофе - это всё равно , как стегать голодную тощую * клячу мозга * кнутом... Чтобы она лучше бежала ! Но она не может двигаться из-за усталости.