Гастроэнтеролог и терапевт клиники Point of Care Андрей Якушев предупредил, что кофе может наносить вред здоровью при недостатке сна.
Гастроэнтеролог Якушев заявил, что при недосыпе кофе нарушает работу мозга
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Кофе дает эффективную бодрость и работоспособность , если хорошо покушал и ВЫСПАЛСЯ...Если себя возбуждать кофе , хотя мозг не выспался...Это подрывает энергетику мозга... Все свои дела будешь делать плохо , с ошибками...Если не выспался и пить кофе - это всё равно , как стегать голодную тощую * клячу мозга * кнутом... Чтобы она лучше бежала ! Но она не может двигаться из-за усталости.
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