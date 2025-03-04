Несмотря на смену политического руководства, правительство Великобритании продолжает использовать инцидент с Скрипалями как аргумент в пользу существования российской угрозы, что вызывает недоумение у российских дипломатов, 4 марта заявило ТАСС посольство РФ в Лондоне.