В Курской области сработал сигнал о ракетной опасности

Третий раз подряд население Курской области получает предупреждения о ракетной опасности. Вчера вечером вице-губернатор Алексей Смирнов призвал жителей, если они находятся дома, укрыться в помещениях без окон и с прочными стенами.
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