SHOT: Галкин возглавил две инвестиционные компании на Кипре

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) возглавил две компании на Кипре, через которые можно покупать недвижимость, машины и управлять активами.
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