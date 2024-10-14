«Приключения капитана Блада», новый экшен от создателей Dead Cells и тысячи друг...

«Приключения капитана Блада», новый экшен от создателей Dead Cells и тысячи других демоверсий: в Steam стартовал фестиваль «Играм быть»Издатель и разработчик Valve объявил о старте в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam традиционно масштабного фестиваля демоверсий под названием «Играм быть» (Steam Next Fest).