«Приключения капитана Блада», новый экшен от создателей Dead Cells и тысячи друг...

«Приключения капитана Блада», новый экшен от создателей Dead Cells и тысячи других демоверсий: в Steam стартовал фестиваль «Играм быть»Издатель и разработчик Valve объявил о старте в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam традиционно масштабного фестиваля демоверсий под названием «Играм быть» (Steam Next Fest).
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