Сакс: США не следовало вмешиваться в конфликт на Украине

REUTERS/Inna Varenytsia США не стоило вмешиваться в конфликт на Украине. Такое мнение в соцсети Х озвучил американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте США Дональде Трампе и ответственным за политику Штатов в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.