Сакс: США не следовало вмешиваться в конфликт на Украине

REUTERS/Inna Varenytsia США не стоило вмешиваться в конфликт на Украине. Такое мнение в соцсети Х озвучил американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте США Дональде Трампе и ответственным за политику Штатов в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.
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