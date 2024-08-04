Следствие получило показания нового свидетеля по делу о теракте в "Крокусе"

Данные подтверждают причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению Следователи получили показания свидетеля по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", которые подтверждают причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению.
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