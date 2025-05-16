Дача для иркутян: что можно купить, имея в кармане до миллиона рублей?

С приходом лета жители Иркутска и Иркутского района все активнее задумываются о загородном отдыхе. Желание вырваться из городской суеты, подышать свежим воздухом и заняться садоводством толкает многих на поиски идеальной дачи.
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