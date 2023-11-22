Почему в Черном море всплывают "бесхозные миночки"

Модест

Склады завалены советскими морскими минами. Если их с Кинбурнской косы в дрейф отправлять периодически, то натовские тральщики "замучаются пыль глотать", пока разминируют этот зерновой коридор. Это в помощь хохлятским минам, которые одесские порты "прикрывают". Не зря же хохлы по этой косе боеприпасов не жалеют, поскольку знают направление морских течений в том районе, а там течения против часовой стрелки вдоль всего побережья, от Одессы и до Грузии, дальше течение отбивает Азовское море в центр Чёрного. Не зря наши свой флот перевели в Новороссийск, чтоб не наловить этих "сюрпризов", пока зерновозы не закончатся.