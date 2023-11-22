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Почему в Черном море всплывают "бесхозные миночки"

Почему в Черном море всплывают "бесхозные миночки"

Автор:  АМАРАНТ "Они нарочно их накидали!" Зерновой сухогруз на выходе из порта Пивденный "поцеловался" с плавучим сюрпризом.

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Комментарии
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Модест
Склады завалены советскими морскими минами. Если их с Кинбурнской косы в дрейф отправлять периодически, то натовские тральщики &quot;замучаются пыль глотать&quot;, пока разминируют этот зерновой коридор. Это в помощь хохлятским минам, которые одесские порты &quot;прикрывают&quot;. Не зря же хохлы по этой косе боеприпасов не жалеют, поскольку знают направление морских течений в том районе, а там течения против часовой стрелки вдоль всего побережья, от Одессы и до Грузии, дальше течение отбивает Азовское море в центр Чёрного. Не зря наши свой флот перевели в Новороссийск, чтоб не наловить этих &quot;сюрпризов&quot;, пока зерновозы не закончатся.
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