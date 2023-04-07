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В Минэкономразвития заявили, что западные эксперты недооценили степень гибкости экономики РФ

В Минэкономразвития заявили, что западные эксперты недооценили степень гибкости экономики РФ

В Минэкономразвития в пятницу, 7 апреля, заявили, что западные эксперты недооценили степень гибкости российской экономики.

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