⚖️ Пожизненные сроки восьми осуждённым за теракт на Крымском мосту оставили без изменений Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор восьми осужденным по делу о теракте на Крымском мосту.
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