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Карпукас о 3:2 с «Балтикой»: «Какая-то перерасслабленность наступила при 2:0 – решили, что игра сделана, наверное. После 2:1 у «Зенита» появилась нервозность»

Полузащитник « Зенита »  Артем Карпукас  рассказал о психологическом состоянии команды в игре против «Балтики».

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