Озвучены пугающие данные о последствиях невиданных лесных пожаров

В прошлом году пожары привели к рекордной потере лесов в мире, свидетельствуют «пугающие» данные. Пожары, усугубленные глобальным потеплением, стали основной причиной уничтожения тропических лесов, опередив сельскохозяйственную деятельность и лесозаготовки.
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