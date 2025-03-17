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Царьград

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Чеченца заставили извиняться в эфире ТВ

Чеченца заставили извиняться в эфире ТВ

Молодой человек, ранее записавший видео с рассказом о проблемах в больнице в Урус-Мартане, Чеченская Республика, принялся извиняться в эфире ЧГТРК "Грозный", объясняя свои прошлые действия поспешными выводами.

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