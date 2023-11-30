Бочкарёв: Для жителей столицы открылся еще один участок набережной затона Новинки

Вдоль реки было высажено около 340 деревьев Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, благоустройство участка набережной затона Новинки в Даниловском районе завершено.
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