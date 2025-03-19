Заблокированы счета АО "Дальполиметалла" из-за долговых взысканий

Операции по счетам крупного производителя свинцового концентрата, АО "Дальполиметалла", активы которого на основании судебного решения полностью перешли в доход Российской Федерации, заблокированы из-за процесса взыскания задолженности.
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