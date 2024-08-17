Почти всем жителям Владивостока вернули электричество

Все высоковольтные подстанции находятся под напряжением.фото: pixabay.com/ru/analogicus--> Электроснабжение восстановлено почти для всех потребителей во Владивостоке, сообщает 17 августа пресс-служба мэрии города.
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