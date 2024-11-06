«Панцирь» для саудитов: «Побочные» итоги саммита БРИКС вогнали Штаты в истерику

«Skyguard/Sparrow» и французские «Crotale» с треском провалили аравийский экзамен Саудовская Аравия в очередной раз перестраивает свою систему противовоздушной и противоракетной обороны, в которую, напомним, не так давно (с 2014 по 2020 годы) было вложено более $30,0 млрд.