Дубов о матче Непомнящий – Дин Лижэнь: «Когда идет такой обмен ударами, это маркер низкого качества игры»

После 11 партий россиянин Ян Непомнящий обыгрывает китайца Дин Лижэня со счетом 6:5. – Когда комментируете партии Яна и Дина, каких эмоций больше – «вау, как круто!» или «блин, да что они творят?» – Ближе ко второму, честно говоря.
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