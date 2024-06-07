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Стас Михайлов объяснил, почему вынужден ходить с охраной

Стас Михайлов объяснил, почему вынужден ходить с охраной

Сейчас уже трудно в это поверить, но звезда нашей эстрады Стас Михайлов когда-то не мог пробиться на московские сцены и только его настойчивость и удивительная работоспособность помогли артисту покорить столичный шоу-бизнес.

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