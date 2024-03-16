Что звезды готовят для каждого знака зодиака на неделю с 18 по 24 марта 2024 года согласно гороскопу от Павла Глобы Алёна ЮрьеваКогда дело касается предвидения будущего и планирования своей недели, мудро обратиться к эксперту.