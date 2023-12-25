БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 302 подписчика

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  • майя Овчинникова
    Совсем охренел?Сам фашист -- ждунов семьями вырезать, и вообще семьями вырезать. Возьми нож и зарежь хоть кого --кто ...Одесские партизан...
  • Василий Никитин
    Молодцы, ребята. Бей фашистов!!!Одесские партизан...
  • Oleg Ivanov
    И уподобиться хохлонацикам? Если и ликвидировать,то конкретных деятелей, тех, кто замаран кровью и отдавал преступные...Одесские партизан...

ВСУ УВОДЯТ ТАНКИ LEOPARD В ОБОРОНУ

ВСУ УВОДЯТ ТАНКИ LEOPARD В ОБОРОНУ

Соб.корр. Немецкие танки Leopard являются единственными западными танками, которые задействованы в боевых действиях, остальные танки, присланные вроде бы в помощь украинской армии, до фронта так и не доехали – западные партнёры очень болезненно относятся к фото и видео фиксации горящей техники собственного производства.

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Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
На самом деле - в обороне танк намного опаснее, чем в наступлении, особенно когда его огонь корректируется грамотным расчётом при данных БПЛА, а сам танк частично укрыт в капонире и накидывает фугасами на максимальных углах возвышения орудия. Два танка, отрабатывающие таким образом, вполне способны целиком заблокировать продвижение противника по основному направлению и на несколько суток задержать даже сильно превосходящие части. Так-что это наиболее грамотный вариант использования Леопёрдов хохлами.
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