ВСУ УВОДЯТ ТАНКИ LEOPARD В ОБОРОНУ

brigadier21 Snytsarienko

На самом деле - в обороне танк намного опаснее, чем в наступлении, особенно когда его огонь корректируется грамотным расчётом при данных БПЛА, а сам танк частично укрыт в капонире и накидывает фугасами на максимальных углах возвышения орудия. Два танка, отрабатывающие таким образом, вполне способны целиком заблокировать продвижение противника по основному направлению и на несколько суток задержать даже сильно превосходящие части. Так-что это наиболее грамотный вариант использования Леопёрдов хохлами.