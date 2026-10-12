Если для кого и была дизельная договорённость Путина и Трампа неожиданностью, так это для тех, кого это дело по определению не касалось, то есть для нынешнего киевского режима и его евро-атлантических покровителей.
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