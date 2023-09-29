Топ-10 лучших отелей Геленджика

С приближением отпуска многие задумываются о поездке на море. Некоторые подумывают о посещении более экзотических и экстремальных мест, но большинство хочет отдохнуть нежась, лежа под солнышком и попивая вкусные прохладительные напитки.
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