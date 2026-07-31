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«Челси» избежал снятия очков и выплатит 10 млн фунтов за нарушения при работе с посредниками при Абрамовиче. На клуб наложен условный запрет на трансферы на два окна

«Челси» официально оштрафован за нарушение правил Футбольной ассоциации Англии  (FA). Напомним, в ноябре 2023 года стало известно , что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича .

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