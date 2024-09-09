Потери "ЛУКОЙЛа" могут обернуться выгодой для "Татнефти"

Татнефть с июля заместила поставки Лукойла по нефтепроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающие заводы Словакии и Венгрии после решения Украины блокировать поставки нефти Лукойла через свою территорию, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
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