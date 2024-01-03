В Красноярске не выполнили предвыборное поручение Котюкова о застройке Солнечного

Во время своей предвыборной кампании Михаил Котюков, тогда еще врио губернатора, встретился с жителями Солнечного и пообещал приостановить жилую застройку микрорайона, пока не будет решен вопрос с нехваткой детских садов, школ, поликлиник.
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