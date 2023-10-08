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Боррель попросил премьера Палестины поспособствовать прекращению боевых действий

Боррель попросил премьера Палестины поспособствовать прекращению боевых действий

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозер Боррель обратился к руководителю правительства Государства Палестина Мухаммеду Штайе с просьбой поспособствовать прекращению боевых действий.

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Комментарии
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Хакимжон Ходжамов
А премьера израиля просит слабо ?
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4 н.

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