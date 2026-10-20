СКА проиграл «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Екатеринбурга.
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